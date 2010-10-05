Опозиція наполягає на запровадженні мораторію на підвищення цін на продукти харчування

Опозиція наполягає на невідкладному розгляді Верховною Радою законопроекту про запровадження мораторію на підвищення цін на основні продукти харчування.

Про це заявив член фракції «БЮТ-Батьківщина», міністр праці та соціальної політики опозиційного уряду Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

За його словами, відповідний законопроект, автором якого є член фракції «БЮТ-Батьківщина» Ольга БОДНАР, вже зареєстрований, і за наполяганням фракції буде вноситись на розгляд Верховної Ради у середу, в день опозиції.

А.ПАВЛОВСЬКИЙ зазначив, що сьогодні засоби масової інформації повідомили про чергове підвищення цін на хліб.

За його словами, підвищення цін на основні продукти харчування є результатом антинародної політики уряду Миколи АЗАРОВА, який не вживає жодних заходів для регулювання цін на продукти харчування.

А.ПАВЛОВСЬКИЙ нагадав, що мораторій на підвищення цін на такі продукти харчування, як хліб, молоко, крупи, масло обіцяв кандидат у президенти Віктор ЯНУКОВИЧ.

«Натомість зараз ми є свідками того, що ціни зростають на найбільш соціально-значимі продукти, що найбільше б’є по пенсіонерам, інвалідам, бюджетникам та іншим категоріям малозабезпеченим», - наголосив він.

«Якщо пенсія зростає на якісь жалюгідні копійки, то ціна на продукти зростає в рази, і таким чином влада виштовхує свій народ за межу виживання», - додав народний депутат.

А.ПАВЛОВСЬКИЙ також зазначив, що за останні місяці в Україні спостерігається постійне зростання цін на продукти харчування, зокрема, на 80% зросли ціни на овочі, вдвічі подорожчали яйця. Також очікується зростання на 30% цін на м`ясо-молочну продукцію.