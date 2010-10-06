Газ та електроенергія для населення подорожчають. ВР відмовила у мораторії

Верховна Рада України не підтримала проект постанови "Про першочергові заходи з запобігання підвищенню цін та тарифів на житлово-комунальні послуги".

"За" проголосували лише 50 (за умови необхідних 226 - УНІАН) з 297 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Цим проектом постанови передбачалося заборонити підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги та спожиті природний газ і електроенергію.

Цим проектом також передбачалося, що послуги ЖКГ, газ і електроенергія повинні оплачуватися за тарифами і цінами, встановленими на 1 серпня 2010 року.