Янукович підписав закон про скорочення боргу стратегічних підприємств перед ПФУ

Президент України підписав закон України Закон України "Про скорочення заборгованості перед Пенсійним фондом України підприємств, які мають стратегічне значення, та вугледобувних підприємств і відновлення пенсійних прав їх працівників".

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В ухваленому 9 вересня Верховною Радою України законі передбачено, що його дія поширюється на підприємства незалежно від форми власності та виду діяльності, віднесені до переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженого Кабінетом міністрів України, та які є страхувальниками за Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі - страхувальники). Закон передбачає розстрочення сум простроченої заборгованості зі сплати внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, штрафів та пені, які нараховані і не сплачені або підлягають нарахуванню.

Суми недоїмки, що виникли на день набрання чинності цим законом, за зверненням страхувальника можуть бути розстрочені на строк до 60 календарних місяців з дня укладення з територіальним органом Пенсійного фонду України відповідного договору. Розстрочення недоїмки здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом міністрів України, за умови надання страхувальником гарантії банку, іншої фінансової організації, страхової організації на відповідну суму. Звернення страхувальників щодо розстрочення недоїмки, що надійшли пізніше ніж 90 календарних днів з дня набрання чинності цим законом, не розглядаються. Розстрочені суми недоїмки підлягають сплаті рівними частками.

Розстрочення надається під відсотки, розраховані за період, що починається з дня укладення договору про розстрочення недоїмки, та закінчується днем погашення розстроченої суми, виходячи з облікової ставки Національного банку України, діючої на час сплати чергового місячного платежу. Зазначені відсотки нараховуються страхувальником, але не сплачуються, за винятком випадків, коли договір про розстрочення недоїмки підлягає розірванню.

Форма типового договору про розстрочення недоїмки визначається правлінням Пенсійного фонду України. Відсотки, нараховані згідно з частиною п’ятою цієї статті, списуються під час остаточного погашення розстроченої недоїмки. Договір про розстрочення підлягає розірванню, що тягне за собою обов’язок страхувальника сплатити невнесену суму розстроченої недоїмки, а також відсотки, нараховані відповідно до частини п’ятої цієї статті на таку розстрочену суму недоїмки, у разі якщо страхувальник нарощує нову недоїмку та/або не сплачує чергову частку розстроченої недоїмки протягом трьох базових звітних періодів; ліквідується; визнається неплатоспроможним у встановленому законом порядку.

Розірвання договору про розстрочення недоїмки тягне за собою обов’язок страхувальника сплатити невнесену суму розстроченої недоїмки, а також відсотки, нараховані відповідно до частини п’ятої цієї статті на таку розстрочену суму недоїмки.

Згідно з законом, у разі прийняття рішення про розстрочення недоїмки штрафи та пеня на розстрочені суми недоїмки не нараховуються. Суми штрафів та пені, які нараховані і не сплачені або підлягають нарахуванню на день набрання чинності цим законом, можуть бути розстрочені на строк до 60 календарних місяців з дня укладення договору про розстрочення штрафів та пені за формою та в порядку, встановленими правлінням Пенсійного фонду України.

Закон набирає чинності з дня його опублікування.