Україна й Ізраїль розроблять концепцію підвищення туристичної привабливості країн

Міністерство культури і туризму України і Міністерство туризму Ізраїлю мають намір створити спеціальну комісію з розробки концепції підвищення туристичної привабливості обох країн після набуття чинності на початку наступного року угоди про скасування візового режиму між двома державами.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив міністр туризму Ізраїлю Стас МІСЕЖНИКОВ, який перебуває в Україні з робочим візитом.

"Сьогодні на зустрічі з моїм українським колегою ми обговорювали створення постійної комісії, яка збиратиметься один раз на рік у Києві, один раз на рік у Єрусалимі та обговорюватиме на рівні туроператорів, провідних авіакомпаній, що ми можемо зробити для взаємної реклами наших країн", - сказав С.МІСЕЖНИКОВ.

За його словами, обидві сторони мають добитися того, щоб ізраїльські "туроператори рекламували Україну, як одне з найпріоритетніших місць для відпочинку ізраїльтян, а українські туроператори рекламували Ізраїль, щоб якомога більше українців відвідали його".

За словами С.МІСЕЖНИКОВА, ізраїльська сторона чекає, що безвізовий режим між обома країнами дозволить вже в найближчі два роки в три рази збільшити кількість туристів.

Крім того, міністр туризму Ізраїлю прогнозує, що "чим більше збільшиться потік туристів до наших країн, тим більше увійде на ринок нових туроператорів і авіакомпаній, що дозволить зменшити ціни на послуги".

Також С.МІСЕЖНИКОВ упевнений, що "зі скасуванням віз бізнес-контакти (між Україною й Ізраїлем) розвинуться ще сильніше".