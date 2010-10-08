Експерт: до кінця року згорнуть бізнес близько мільйона підприємців

Голова Інституту підтримки регуляторної реформи в Україні Володимир ДОРОШ прогнозує, що до кінця року в Україні згорнуть бізнес близько мільйона підприємців, які працюють на єдиному податку.

Як повідомляє "Німецька хвиля", малі підприємці, які платять єдиний податок, відмовляються платити додаткові відрахування до Пенсійного фонду, які з липня виросли до 200 грн. До середини жовтня вони повинні сплатити державі ці додаткові пенсійні внески за цілий квартал, що складає майже тисячу гривень. Не кожен малий підприємець за нинішніх умов може це зробити, вважає В. ДОРОШ.

За його словами, якщо такі податкові зміни, прийняті без обговорення з громадськістю, негайно не відмінити, це стане причиною припинення діяльності більше мільйона суб'єктів господарювання. Також підвищення сум обов'язкових платежів до Пенсійного фонду призведуть до тінізації малого бізнесу в Україні, а це спричинить істотне скорочення робочих місць і зменшення надходжень до державного бюджету.

"Якщо щомісячно мільйон підприємців повинні були платити по 200 грн. податку, то втрачається 200 млн. грн. Якщо помножити на п'ять місяців з того часу, як закон набув чинності, то від податкових органів держава недоотримає 1 млрд. 100 тис. А усього додатково держава планувала зібрати до пенсійного фонду 1 млрд. грн."., - зазначив В. ДОРОШ.

За його словами, підприємці, які працюють на єдиному податку, не зацікавлені у сплаті додаткових відрахувань до Пенсійного фонду, оскільки, вийшовши на пенсію, вони отримають за це лише 30 грн. надбавки до мінімальної пенсії.

Крім того, законодавці вимагають обов'язково платити додаткові внески і від пенсіонерів, які мають свій бізнес.

"Також люди, які за основним місцем роботи платять відрахування і є підприємцями, теж вимушені платити ще раз. Цікаво, їм що, потім подвійну пенсію платитимуть"?, - запитав голова Інституту підтримки регуляторної реформи.