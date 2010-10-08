Янукович: українська влада рухається шляхом підвищення соціальних стандартів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ запевняє, що влада рухається шляхом підвищення соціальних стандартів для громадян.

Про це він заявив сьогодні під час зустрічі з представниками політичних і наукових кіл Франції, відповідаючи на питання про можливі шляхи виправлення демографічної ситуації в Україні, повідомили УНІАН в прес-службі глави держави.

"Стурбованість має бути серйозною, але серйозними мають бути і програми, спрямовані на поліпшення життя людей", - переконаний В. ЯНУКОВИЧ.

"Для виправлення цієї ситуації ми зобов'язані підвищити мотивації людей збільшувати свої сім'ї, а це, в першу чергу, соціальні стандарти", - сказав Президент.

В. ЯНУКОВИЧ зазначив, що йдеться про передвиборні зобов'язання перед людьми, зокрема, про підвищення рівня пенсій і зарплат. Він сказав, що в цьому напрямі вже зроблені перші кроки, у тому числі ухвалений відповідний закон.

"Я не відступив від свого рішення. Сьогодні поступово збільшуються пенсії, заробітні плати, соціальні стандарти в Україні", - підкреслив глава держави, додавши, що ці кроки також позитивно оцінив Міжнародний валютний фонд.

"Сьогодні ми йдемо цим шляхом", - наголосив В. ЯНУКОВИЧ.

Він додав, що в цьому контексті важливою є також реалізація програм з охорони здоров'я, будівництва доступного житла та ін.