Держкомпідприємництва узгодив проекти постанов ПФУ щодо єдиного соціального внеску

Державний комітет України з питань регуляторної політики і підприємництва узгодив проекти постанов правління Пенсійного фонду, які дозволять реалізувати закон про єдиний соціальний внесок.

Про це голова Держкомпідприємництва Михайло БРОДСЬКИЙ написав у своєму веб-блозі.

«Наш комітет узгодив проекти постанов правління Пенсійного фонду, які дозволять реалізувати закон про єдиний соціальний внесок», - пише М.БРОДСЬКИЙ.

При цьому він зазначив, що «вже з нового року замість чотирьох окремих платежів до Пенсійного фонду і трьох соціальних фондів залишиться лише один. Далі вже Держказначейство займатиметься розподілом грошей по фондах».

«Введення єдиного соціального внеску значно спростить для підприємців підготовку і здачу звітності. Плюс це економія часу і сил. Отже влада взяті на себе зобов`язання зі спрощення адміністрування виконує», - резюмував він.

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України «Про збір і облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування».

Закон передбачає введення в Україні єдиної системи збору страхових внесків фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування.

Законом пропонується з 1 січня 2011 року ввести сплату єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, консолідувавши у Пенсійному фонді функції обліку платників. З 1 січня 2014 року передбачається видача посвідчення застрахованої особи.