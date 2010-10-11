Янукович вимагає від Азарова відмінити платні послуги для студентів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ виступає категорично проти введення нових платних послуг для студентів, і вимагає від прем'єр-міністра Миколи АЗАРОВА переглянути відповідну урядову постанову.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Президента України, про це йшла мова сьогодні під час зустрічі В. ЯНУКОВИЧА і М.АЗАРОВА.

Глава держави звернув увагу прем'єр-міністра на рішення Кабінету міністрів про затвердження переліку платних послуг, які можуть надавати навчальні заклади.

В. ЯНУКОВИЧ зазначив, що ці нововведення фактично закривають дорогу до продовження навчання багатьом талановитим дітям. "Нові платні послуги для студентів означатимуть підвищення рівня плати за освіту. Ми не повинні заробляти на цьому. Нам треба, навпаки, спрощувати цю систему. Краще платити більше тим людям, хто надає ці послуги - щоб вони надавали їх якісно, ніж ставити умови студентам, щоб вони платили за додаткові послуги", - підкреслив Президент.

Він зазначив, що перелік послуг в постанові стосується не лише навчання, але і комунальних послуг, харчування, дошкільних навчальних закладів, інтернатів. "Цього ні в якому разі не можна допустити", - підкреслив В. ЯНУКОВИЧ, звертаючись до керівника уряду.

Прем'єр запевнив Президента, що цю постанову переглянуть. "Ми відкоригуємо цю постанову", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 27 серпня прийняв постанову № 796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надавати навчальні заклади, інші установи і заклади системи освіти, які належать до державної і комунальної форми власності".

Згідно з документом, уряд, серед іншого, дозволив державним і комунальним вищим навчальним закладам брати зі студентів гроші за пропуски занять і проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання.

Також Кабмін дозволив брати гроші із студентів, які планують перевестися з одного вищого навчального закладу в інший.

Крім того, внз має право брати гроші зі студентів за форму, якщо статутом навчального закладу передбачено носіння форменого одягу; за надання у користування документів з читальних залів понад встановлені закладами терміни; за доступ до Інтернету понад встановлені закладом терміни і тому подібне.