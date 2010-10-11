Азаров сказав Януковичу про “певні проблеми” з наповненням Пенсійного фонду

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ інформував Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА про наявність "певних проблем" з наповненням Пенсійного фонду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це йшла мова сьогодні під час зустрічі В. ЯНУКОВИЧА і М.АЗАРОВА.

Голова уряду, зокрема, інформував Президента про соціально-економічну ситуацію в країні. М. АЗАРОВ зазначив, що вона "стабільна, бюджет виконується".

У той же час прем'єр-міністр сказав, що є певні проблеми з наповненням Пенсійного фонду, пов'язані в першу чергу з ухиленням від сплати податків і обов'язкових внесків до ПФ.

Але, як сказав М. АЗАРОВ, уряд розробляє заходи, які повинні змінити ситуацію на краще вже найближчим часом.