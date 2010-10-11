Азаров сказав Януковичу про “певні проблеми” з наповненням Пенсійного фонду
17:38, 11 жовтня 2010Соцполітика
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Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ інформував Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА про наявність "певних проблем" з наповненням Пенсійного фонду.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це йшла мова сьогодні під час зустрічі В. ЯНУКОВИЧА і М.АЗАРОВА.
Голова уряду, зокрема, інформував Президента про соціально-економічну ситуацію в країні. М. АЗАРОВ зазначив, що вона "стабільна, бюджет виконується".
У той же час прем'єр-міністр сказав, що є певні проблеми з наповненням Пенсійного фонду, пов'язані в першу чергу з ухиленням від сплати податків і обов'язкових внесків до ПФ.
Але, як сказав М. АЗАРОВ, уряд розробляє заходи, які повинні змінити ситуацію на краще вже найближчим часом.
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