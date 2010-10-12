Кабмін виділить по 100 тис. грн. родинам кожного загиблого і потерпілого у ДТП в Дніпропетровській області
12:58, 12 жовтня 2010Соцполітика
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Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні має намір ухвалити рішення про виділення з резервного фонду державного бюджету по 100 тис. грн. родинам кожного загиблого і потерпілого в автокатастрофі у Дніпропетровській області.
Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив на засіданні уряду.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці у місті Марганець Дніпропетровської області в результаті зіткнення на залізничному переїзді автобуса і локомотива, за останніми даними, загинули 40 і травмовані 10 осіб.
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