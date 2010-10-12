У Києві діють понад 120 ініціативних груп зі створення ОСББ - мерія

На сьогодні в Києві діє 125 ініціативних груп зі створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі столичної міської держадміністрації.

За даними мерії, з метою підтримки процесу створення і діяльності ОСББ в районах міста створено 41 консультаційний центр, які надають методологічну допомогу і проводять відповідну роз'яснювальну роботу з питань створення ОСББ.

У свою чергу при Головному управлінні житлового господарства міста сьогодні працюють три таких консультаційних центри. За дорученнями керівництва КМДА, представники управління регулярно здійснюють об'їзд консультаційних центрів в районах, де разом з представниками райдержадміністрацій, фахівцями навчального комбінату КП "Київжилспецексплуатація", досвідченими головами правління ОСББ і ЖБК проводять зустрічі з представниками ініціативних груп зі створення ОСББ. Мета цих зустрічей - напрацювання шляхів вирішення проблемних питань ініціативних груп. У КМДА нагадують, що 17 вересня поточного року рішенням Київради прийнята Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства столиці на 2010-2014 роки. Одним з пріоритетних напрямів Програми визначено реформування відносин у житловій сфері, а саме створення ОСББ. На сьогодні в житловому фонді столиці зареєстровано 551 об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, 53 з них створені цього року.

Відповідно до Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки, у 2010 році передбачено виконати роботи з ремонту житлових будинків і ліфтів у будинках ОСББ або будинках, жителі яких висловили бажання створити ОСББ, на суму 11,9 млн. грн. (На умовах співфінансування з місцевого бюджету 6,4 млн. грн.).

У мерії столиці також нагадують, що 2 квітня 2009 р.. Київрада прийняла рішення "Про заходи з підвищення ефективності процесу створення і функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків і житлово-будівельних кооперативів". Відповідно до цього документу, Київська міськрада вирішила надавати з місцевого бюджету одноразову фінансову допомогу у розмірі 30 тис. грн. для покриття організаційно-фінансових витрат при створенні ОСББ; при перереєстрації ЖБК в ОСББ; при відведенні земельної ділянки у власність (користування) ЖБК, ОСББ на виготовлення проекту землеустрою (технічної документації).

Крім того, Головним управлінням житлового господарства розроблена і затверджена навчальна програма для ініціативних груп ОСББ з питання "Утримання, експлуатація і фінансово-господарська діяльність житлових будинків, належних ОСББ". На реалізацію вказаної навчальної програми складений кошторис і створені навчально-підготовчі курси на базі навчального комбінату КП «Київжилспецексплуатація».

Довідка УНІАН. На 1 жовтня 2010 року в Києві зареєстровані і здійснюють експлуатацію житлового фонду 114 Жеки комунальної форми власності, 551 ОСББ, 926 житлово-будівельних кооперативів і 136 відомчих житлово-експлуатаційних організацій, які обслуговують 8 тис. 324 будинки комунальної власності, 567 відомчих будинків, 485 будинків ОСББ, 936 будинків ЖБК і 22 тисячі 993 будинки приватного сектора.