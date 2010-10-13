Кабмін скасував норму про надання раз’яснень для платників податків

Кабінет міністрів України своєю постановою від 12 жовтня 2010 року №917 відмінив дію норми про надання податкових та інших роз'яснень для платників податків.

Текст відповідного документу розміщений на офіційному урядовому сайті.

Згідно з документом, відміняється дія урядової постанови від 27 січня 2010 року №86 "Про надання податкових і інших роз'яснень". Цим документом передбачалося зобов'язати Державну податкову адміністрацію, Митну службу, Пенсійний фонд, Фонди соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань, з тимчасової втрати працездатності, а також на випадок безробіття надавати податкові роз'яснення і роз'яснення з питань державного соцстрахування платникам податків, іншим зацікавленим особам щодо змісту окремих положень законодавства.