Профспілки проти подвійного оподаткування пенсій
Передбаченого в проекті Податкового кодексу
Як повідомили УНІАН у прес-службі НФПУ, М.ЯКІБЧУК наголошує, що введення будь-якого податку на пенсійне забезпечення є неприйнятним, оскільки це означатиме подвійну форму оподаткування. «Громадяни вже сплачували податок, коли відраховували кошти на пенсійне страхування. Зобов’язувати їх платити податок двічі є нонсенсом», - говорить він.
Разом із тим, лідер НФПУ наголошує, що введення 15% податку на частину пенсії є спробою влади узаконити надмірно великі пенсії. «Сьогодні розмір середньої пенсії складає 1103 грн., при цьому більшість українців отримують лише мінімальну пенсію, котра з 1 жовтня становить 723 грн. Тому, завуальовано передбачаючи у Податковому кодексі пенсії, котрі будуть сягати майже 14 тисяч гривень і більше, влада відверто знущається зі свого народу. Зрозуміло, що такі пенсії будуть отримувати лише обрані», - підкреслює М.ЯКІБЧУК.
У профспілках переконані, що найбільший розмір пенсії має становити не більше десяти мінімальних пенсій, і не повинен обкладатися жодним податком. «На сьогодні семи тисяч гривень цілком достатньо для пенсіонера, навіть якщо він займав високий пост. Пенсії, які є вищими за цю суму, однозначно, мають бути скасовані. Адже, доки не функціонує у повній мірі реформована пенсійна система, такого навантаження щодо забезпечення пенсіонерів економіка країни не витримає», - додав М.ЯКІБЧУК.
Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня 2010 року Верховна Рада схвалила у першому читанні урядовий проект Податкового кодексу. У ньому передбачено оподаткування за ставкою 15% частини суми пенсій або щомісячного довічного утримання, що перевищує максимальний розмір бази нарахування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування.
З 1 січня 2011 року вступає в силу Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». З врахуванням того, що прожитковий мінімум на перше січня 2011 року буде становити 922 грн., максимальна величина бази нарахування єдиного внеску складе 13 830 грн.