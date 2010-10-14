Профспілки проти подвійного оподаткування пенсій, передбаченого в проекті ПК

У новому Податковому кодексі влада намагається затвердити подвійне оподаткування пенсій, залишивши при цьому надмірно великі пенсії для окремих громадян. Про це заявив голова Національного форуму профспілок України Мирослав ЯКІБЧУК.

Як повідомили УНІАН у прес-службі НФПУ, М.ЯКІБЧУК наголошує, що введення будь-якого податку на пенсійне забезпечення є неприйнятним, оскільки це означатиме подвійну форму оподаткування. «Громадяни вже сплачували податок, коли відраховували кошти на пенсійне страхування. Зобов’язувати їх платити податок двічі є нонсенсом», - говорить він.

Разом із тим, лідер НФПУ наголошує, що введення 15% податку на частину пенсії є спробою влади узаконити надмірно великі пенсії. «Сьогодні розмір середньої пенсії складає 1103 грн., при цьому більшість українців отримують лише мінімальну пенсію, котра з 1 жовтня становить 723 грн. Тому, завуальовано передбачаючи у Податковому кодексі пенсії, котрі будуть сягати майже 14 тисяч гривень і більше, влада відверто знущається зі свого народу. Зрозуміло, що такі пенсії будуть отримувати лише обрані», - підкреслює М.ЯКІБЧУК.

У профспілках переконані, що найбільший розмір пенсії має становити не більше десяти мінімальних пенсій, і не повинен обкладатися жодним податком. «На сьогодні семи тисяч гривень цілком достатньо для пенсіонера, навіть якщо він займав високий пост. Пенсії, які є вищими за цю суму, однозначно, мають бути скасовані. Адже, доки не функціонує у повній мірі реформована пенсійна система, такого навантаження щодо забезпечення пенсіонерів економіка країни не витримає», - додав М.ЯКІБЧУК.

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня 2010 року Верховна Рада схвалила у першому читанні урядовий проект Податкового кодексу. У ньому передбачено оподаткування за ставкою 15% частини суми пенсій або щомісячного довічного утримання, що перевищує максимальний розмір бази нарахування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування.

З 1 січня 2011 року вступає в силу Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». З врахуванням того, що прожитковий мінімум на перше січня 2011 року буде становити 922 грн., максимальна величина бази нарахування єдиного внеску складе 13 830 грн.