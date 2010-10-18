В Європі біднішими за українців є лише молдавани – звіт Credit Suisse

Україна в рейтингу найбагатших країн світу зайняла передостаннє місце серед 40 європейських держав.



Про це йдеться у звіті Global Wealth 2010 швейцарського банку Credit Suisse.



Згідно з даними звіту, яким володіє УНІАН, середній розмір статку громадянина України становить 2 тис. 700 доларів, що лише на 200 доларів більше, ніж в найбіднішій державі Європи - Молдові.



Разом з тим за останнє десятиріччя „середній” молдаванин збільшив свої статки у майже 4 рази, в той час як українець - утричі.



За даними Credit Suisse, серед безпосередніх сусідів України найбагатшими виявилися громадяни Польщі, середні статки яких склали 28,6 тис дол., Угорщини (26,6 тис. дол.) та Румунії (12,4 тис. дол.).



Середній статок росіян склав понад 10 тис. дол., що в 6 разів більше показників 2000-го року, а білорусів - 6 тис. доларів, що майже втричі більше.



Українці виявилися біднішими за грузинів, середній статок яких склав понад 13 тис. доларів, китайців (більше 17 тис.) та турків (майже 25 тис.).



Дані звіту свідчать, що максимальний розмір статку українців був досягнутий в 2007 році, коли в середньому становив 6 тис. дол., але наступного року – через світову кризу – він впав до 4 тис., а в минулому - до 2,5 тис. доларів.



Експерти Credit Suisse підрахували, що загалом з 2000 по 2010 рік особистий добробут всіх жителів планети зріс більш ніж на 40% і оцінюється приблизно в 200 трлн. дол. У середньому кожен став багатшим на 43% і має статки у 43,8 тис. доларів.