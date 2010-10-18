Янукович запевняє, що боротьба з бідністю - один з пріоритетів при здійсненні реформ

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ запевняє, що боротьба з бідністю є одним з пріоритетів при здійсненні економічних реформ в Україні.

Про це йдеться у зверненні глави Української держави з нагоди Міжнародного дня боротьби з бідністю, який відзначається 17 жовтня.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, “саме на цьому я наголошував під час cаміту в рамках 65-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, яка відбулася у вересні 2010 року, запевнивши міжнародну громадськість у виконанні взятих Україною зобов'язань стосовно досягнення до 2015 року Цілей Розвитку Тисячоліття, однією з яких є подолання бідності”.

Як зазначив Президент, ініційована ним Програма економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" передбачає широкий спектр проведення системних реформ, спрямованих на створення сучасної потужної економіки і забезпечення високого рівня життя людей.

“Нами започатковано низку національних інноваційно-інвестиційних проектів, реалізація яких сприятиме поліпшенню добробуту українських громадян. Нині поетапно зростають розміри прожиткового мінімуму, заробітної плати, пенсії та соціальних виплат. Підготовлено законодавчі пропозиції з підвищення допомоги матерям при народженні дитини та дітям із малозабезпечених сімей”, - стверджує В.ЯНУКОВИЧ.

Він запевнив, що постійно здійснюватиме контроль за неухильним виконанням намічених завдань щодо активізації боротьби з бідністю, станом дотримання державних соціальних гарантій та норм Конституції України.

“Скорочення масштабів бідності та її викоренення залежить від рішучих дій кожного громадянина, небайдужого до долі тих, хто потерпає від злиднів. Тож, звертаючись до представників влади, соціально відповідального бізнесу і депутатів усіх рівнів, закликаю докласти максимум зусиль, щоб подолати це соціальне зло”, - йдеться у зверненні Президента.

На його переконання, “разом ми зможемо змінити життя на краще, досягти значного прогресу в соціально-економічному розвитку та забезпеченні поступу України до числа найбільш розвинених і заможних держав світу”.