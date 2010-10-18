Кабмін виділить 27,6 млн. грн. на відселення жителів старих будинків у Запоріжжі
13:53, 18 жовтня 2010Соцполітика
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Кабінет міністрів України виділить 27 млн. 624 тыс. грн. на придбання житла для відселення жителів із старих і непридатних для проживання будинків у Запоріжжі.
Про це сказано в постанові КМУ (№941 від 12 жовтня), розміщеній на урядовому порталі.
Згідно з документом, кошти будуть виділені шляхом перерозподілу коштів Стабілізаційного фонду як субвенція з Державного бюджету місцевому бюджету Запоріжжя.
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