Кабмін виділить 27,6 млн. грн. на відселення жителів старих будинків у Запоріжжі

Кабінет міністрів України виділить 27 млн. 624 тыс. грн. на придбання житла для відселення жителів із старих і непридатних для проживання будинків у Запоріжжі.

Про це сказано в постанові КМУ (№941 від 12 жовтня), розміщеній на урядовому порталі.

Згідно з документом, кошти будуть виділені шляхом перерозподілу коштів Стабілізаційного фонду як субвенція з Державного бюджету місцевому бюджету Запоріжжя.