Президент Франції наказав поліції узяти під контроль нафтосховища

Президент Франції Ніколя САРКОЗІ наказав підрозділам МВС узяти під контроль паливні сховища країни, повідомляє Стрічка.ру з посиланням Agence France - Presse.

Голова держави зажадав, щоб правоохоронні органи в найкоротші терміни забезпечили вільний доступ до усіх нафтобаз, щоб стабілізувати ситуацію з постачанням країни пальним.

За день до цього провести подібну операцію вдалося на трьох сховищах у західній Франції. Поліція без особливих проблем розчистила під'їзди до підприємств, перекриті протестувальниками проти підвищення пенсійного віку.

Раніше повідомляли, що через маніфестації, які тривають у Франції вже декілька тижнів, у країні порушилося паливне постачання. На заправках пропав бензин, а в аеропортах відчувають брак авіаційного гасу.

В уряді країни у зв'язку з цим був сформований спеціальний антикризовий штаб, покликаний впоратися з ситуацією, яка склалася.

Тим часом профспілки пообіцяли продовжити протести проти підвищення пенсійного віку і вивести на вулиці французьких міст до чотирьох мільйонів осіб.

У деяких районах країни маніфестації переросли в масові безлади, внаслідок чого поліція була вимушена застосувати силу. За останні дні в ході вуличних зіткнень було затримано понад 1600 осіб.