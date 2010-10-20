Президент Франції наказав поліції узяти під контроль нафтосховища
Президент Франції Ніколя САРКОЗІ наказав підрозділам МВС узяти під контроль паливні сховища країни, повідомляє Стрічка.ру з посиланням Agence France - Presse.
Голова держави зажадав, щоб правоохоронні органи в найкоротші терміни забезпечили вільний доступ до усіх нафтобаз, щоб стабілізувати ситуацію з постачанням країни пальним.
За день до цього провести подібну операцію вдалося на трьох сховищах у західній Франції. Поліція без особливих проблем розчистила під'їзди до підприємств, перекриті протестувальниками проти підвищення пенсійного віку.
Раніше повідомляли, що через маніфестації, які тривають у Франції вже декілька тижнів, у країні порушилося паливне постачання. На заправках пропав бензин, а в аеропортах відчувають брак авіаційного гасу.
В уряді країни у зв'язку з цим був сформований спеціальний антикризовий штаб, покликаний впоратися з ситуацією, яка склалася.
Тим часом профспілки пообіцяли продовжити протести проти підвищення пенсійного віку і вивести на вулиці французьких міст до чотирьох мільйонів осіб.
У деяких районах країни маніфестації переросли в масові безлади, внаслідок чого поліція була вимушена застосувати силу. За останні дні в ході вуличних зіткнень було затримано понад 1600 осіб.