Близько 1 тис. підприємців з усієї України пікетують Верховну Раду
10:34, 21 жовтня 2010Соцполітика
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Близько 1 тис. підприємців пікетують будівлю Верховної Ради України.
Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції протесту з усієї України виступають проти ухвалення урядового проекту Податкового кодексу та збільшення пенсійного віку.
Підприємці тримають лозунги антиурядового і антипарламентського спрямування: «ВР проти народу – хто виграє? Великим вареником можна подаватися», «Уряд Азарова: бери шинель…», «Вимагаємо справедливої пенсійної реформи», «Залишимо майбутнє нам і нашим дітям» та інші.
Також пікетувальники принесли кілька поховальних вінків.
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