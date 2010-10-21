Залучення трудових мігрантів необхідне для Москви – мер міста

Залучення трудових мігрантів потрібне для Москви.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Росії, про це мер Москви Сергій СОБЯНІН сказав, виступаючи в Мосміськдумі.

"Безробіття в Москві за статистикою практично немає. Усі охочі знайти роботу її знаходять. Залучення мігрантів, трудових мігрантів є необхідним для того, щоб економіка міста розвивалася, щоб будівництва не зупинилися, щоб ми не отримали дефіцит робочої сили", - сказав С. СОБЯНІН.

У той же час він упевнений, що для москвичів повинні створюватися високотехнологічні і високооплачувані робочі місця - "а не примушувати їх з мітлою ходити навколо будинку".

С. СОБЯНІН підкреслив, що усі мігранти мають бути офіційно зареєстровані.

"Цю задачу ми вирішуватимемо разом з правоохоронними органами і міграційною службою", - сказав він.