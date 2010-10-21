Польща збільшила видачу дозволів на роботу українцям

Польська влада у першій половині 2010 року видала громадянам України майже 5 тис. дозволів на роботу в країні, що на 5% більше від показників першого півріччя минулого року.

Про це свідчать дані Міністерства праці і соціальної політики Польщі, які має у своєму розпорядженні УНІАН.

За даними міністерства, українці отримали третину усіх дозволів на роботу, які були видані в Польщі іноземцям.

Друге місце за кількістю виданих дозволів займають громадяни Китаю, які за перші шість місяців року отримали 2,6 тис. дозволів, а третє - в'єтнамці з 1,3 тисячами дозволів.

Громадяни сусідньої з Польщею Білорусі і Росії отримали, відповідно, близько 1 тис. і 300 дозволів.

За даними міністерства, найбільше дозволів українці отримали на роботу в домашніх господарствах (1,2 тис.), будівництві (700), торгівлі і переробній промисловості (по близько 600), транспорті (майже 400) і сільському господарстві (понад 360).

Загалом кількість виданих дозволів на роботу іноземцям в першій половині року збільшилася до 15,6 тис. з 14,9 тисяч.

Як повідомляв УНІАН, більшість українців можуть працювати в Польщі без офіційного дозволу у рамках спрощеної системи працевлаштування, яка діє з липня 2007 року.

Дозвіл отримують громадяни, які хочуть працювати в Польщі більше шести місяців на рік.

Довідка УНІАН. Минулого року поляки зареєстрували для українців 180 тис. заявок на роботу, а з початку дії спрощеної системи до 2010 року понад 320 тис.

70% українців, які приїжджають на сезонну роботу, працюють у сільському господарстві.