Пікет малого бізнесу біля Ради - «політична педофілія» чи народний інфантилізм?..

Сьогодні вранці біля будівлі Верховної Ради, як і анонсувалося, почалася акція протесту представників бізнесу зі всієї України. Учасники пікету виступали проти ухвалення урядового проекту Податкового кодексу і збільшення пенсійного віку. Пікетувальників зібралося близько 1,5 тисяч, вони щільно вишикувалися уздовж переносних огорож, які захищають площу перед входом до парламенту.

У руках нехитрі гасла: «ВР проти народу - хто переможе?», «Ми за розумні податки!», «Луганськ проти податкового кодексу!», «Депутати, дайте жити!». Це основні, так би мовити «месседжі», які протестуючі намагалися донести до народних обранців. Ще можна було побачити безліч прапорів і невеликих табличок, які повідомляли про те, з якого регіону прибули пікетувальники, наприклад, «Громадська організація підприємців малого і середнього бізнесу Чернівців». Виходячи з цих «штандартів», у заході взяли участь представники більшості областей України. Правда, виходячи із загального числа мітингувальників, малий і середній бізнес регіонів був представлений вельми скромно – не більше 100 чоловік від області.

Таку невисоку явку спробували пояснити виступаючі на імпровізованій трибуні активісти. Зокрема, йшлося про те, що близько 150 чоловік не змогли приїхати з Умані, оскільки їх автобуси не випустили з міста, хто саме не випустив, розчути було не можливо через слабенькі колонки, встановлені біля трибуни. Одним словом, мітинг був відверто камерним і навряд чи справив на прихильників нового Податкового кодексу належне враження.

Єдине, що запам`яталося, так це ораторські здібності одного з виступаючих. «Вони знищують малий бізнес, вони знищують нашу молоду країну. Це - справжня політична педофілія!», - з надривом викрикував він під схвальні крики мітингувальників.

Від сьогоднішнього мітингу залишається стійке враження, що подібні акції можуть лише укріпити упевненість авторів Податкового кодексу в життєздатності цього одіозного документу. Варто також відзначити, що на мітингу роздавали листівки, які роз`яснюють всю порочність ПК в його нинішній редакції. Одна з них була підписана керівником «Інституту власності і свободи» Дмитром Ляпіним.

Та все ж, такі акції не проходять без допомоги політичних сил. Якщо сьогоднішню підтримувала опозиція, то це «дійство» – явний її промах. Якщо на стороні «барикад» стояла влада, то у неї вийшло продемонструвати убогість протестуючих. Чи причина не в організаторах, а в тому, що малий бізнес в Україні не готовий боротися за свої права?..

Тим часом, французи вже більше місяця проводять страйки, чинять опір усе тому ж підвищенню пенсійного віку (з 60 до 62 років), проти чого виступали і пікетники біля ВР. За даними французьких профспілок, в останні дні на демонстрації вийшли до 3,5 мільйонів чоловік. Уявляєте, що було б у Франції, якби окрім пенсійної реформи людям підготували посилений фіскальний тиск, як це роблять у нас?..

Через масові страйки країна опинилася на межі паливної кризи. Не працюють всі 12 нафтопереробних заводів, деякі нафтосховища заблоковані демонстрантами. Співробітники нафтотерміналу на півдні країни відмовляються виходити на роботу, через що біля Марселю стоять танкери, завантажені паливом. Третина всіх заправок в країні не працює через відсутність бензину і дизпалива. Знизилася подача гасу в аеропорти, через що не виконується частина рейсів, а літаки радять заправляти в інших країнах.

Також Франція почала імпортувати електрику на тлі зупинки з технічних причин чверті реакторів АЕС країни, а також унаслідок масових страйків, повідомляє AFP з посиланням на неназвані джерела.

Так, імпорт електроенергії продовжується вже другий день. Вчора енергетична компанія EDF імпортувала більше 6 мільйонів кіловатт/г, а сьогодні лише з 13:00 по 14:00 імпорт склав 5,99 мільйона кіловатт/г.

Востаннє так багато електрики Париж купував в січні цього року у зв’язку з холодами. Зазвичай же Франція виступає експортером цього товару.

Зараз на французьких електростанціях не працюють 16 з 58 реакторів, зокрема, 12 закриті на планове техобслуговування, а чотири – через непередбачені обставини. Профспілки заявляють, що свою роль зіграв страйк проти пенсійної реформи. Та все ж, президент Франції Ніколя Саркозі заявив, що її в країні таки проведуть, попри протести.

І до чого ж «непристойна» поведінка у французів. Інша справа – українці, ми не боремося з маревними ідеями влади, просто вдаємо, що чинимо опір...

(УНІАН)