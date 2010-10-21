Розмір субсидій на оплату ЖКП в Україні зменшився

У січні-вересні цього року жителям України були призначені субсидії на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 40,6 млн. грн., що на 6,1 млн. грн. менше, ніж за аналогічний період 2009 року.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, із загальної суми в міській місцевості субсидії призначено в розмірі 37,5 млн. грн., у сільській – 3,1 млн. грн.

Субсидії на відшкодування витрат на оплату ЖКП у січні-вересні ц.р. було призначено 487,2 тис. сімей (58,7% від загальної кількості сімей, що звернулися за субсидіями), з них в міській місцевості – 392,5 тис., в сільській – 94,7 тис. В порівнянні з аналогічним періодом 2009 року кількість сімей, яким призначили субсидії, зменшилася на 79,7 тис., або на 14,1%.

Середній розмір призначеної субсидії на одну сім`ю у вересні ц.р. зменшився, порівняно з вереснем 2009 року, на 34,7% – до 48,5 грн.

Серед регіонів найбільший розмір субсидій спостерігався в Полтавській, Донецькій областях та Києві (103,8-82,7 грн.), найменший – у Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях (11,2 і 13,5 грн.).

Довідка УНІАН. У 2009 році жителям України були призначені субсидії для оплати житлово-комунальних послуг на суму 143,4 млн. грн., що на 15,1 млн. грн. більше, ніж у 2008 році.