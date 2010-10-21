Азаров візьме участь у переговорах між урядом, роботодавцями та профспілками

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ дав згоду на участь у переговорах з укладення нової Генеральної угоди між урядом, роботодавцями та профспілками.

Як повідомили УНІАН у Федерація профспілок України, про це прем’єр заявив 20 жовтня під час засідання Кабінету міністрів України у відповідь на інформацію представника Спільного представницького органу профспілок щодо неможливості конструктивного завершення переговорів.

У ФПУ нагадують, що навколо укладення Генеральної угоди на 2010-2012 роки тривають «баталії». Залишилося 15 розбіжностей, з них принципових 5, без вирішення яких, вважають профспілки, неможливе підписання нової Генеральної угоди. Питання стосуються розміру мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, єдиної тарифної сітки, динаміки зростання заробітних плат у посткризовий період.

Заступник голови ФПУ Григорій ОСОВИЙ зазначив, що ще у жовтні 2009 року було ініційовано перед Кабінетом міністрів України та всеукраїнськими об’єднаннями роботодавців проведення колективних переговорів з укладення Генеральної угоди на новий термін. З основних питань переговори були завершені у червні цього року. Залишилося 15 позицій, які профспілки та роботодавці домовлялися розглянути оперативно. Генеральну угоду планувалося укласти вже влітку цього року.

За словами Г.ОСОВОГО, на жаль, так не сталося, незважаючи на неодноразові звернення Спільного представницького органу профспілок, Федерації профспілок України, особисто голови ФПУ, народного депутата Василя ХАРИ до прем’єр-міністра України. Він зазначив, що уряд погоджувався з необхідністю активізувати процес, давав відповідні доручення міністрам, віце-прем’єр-міністрам терміново опрацювати питання, пов’язані з розбіжностями, але переговори так і не завершено.

”У зв’язку з чим на засіданні Кабінету міністрів я, як представник Спільного представницького органу профспілок, наголосив, що така ситуація не може продовжуватися у тому ж «форматі», що є необхідність перевести переговори з прийняття нової Генеральної угоди на найвищий рівень й, аби «проставити крапки» й у принципових питаннях, запросив прем’єр-міністра України на спільне засідання учасників переговорного процесу”, - повідомив Г.ОСОВИЙ.

За його словами, 5 неузгоджених розбіжностей належать безпосередньо до компетенції уряду, наприклад, регулювання оплати праці у бюджетному секторі.