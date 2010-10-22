Україна та РФ розширять мережу прикордонних ПП

Україна та Росія розширюють мережу прикордонних пунктів пропуску.

Як повідомили УНІАН в Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, 20-21 жовтня у МЗС України відбулися міжвідомчі консультації з питань функціонування пунктів пропуску на українсько-російському державному кордоні.

Двосторонні консультації стали продовженням досягнутих домовленостей Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і Президента Російської Федерації Дмитра МЕДВЕДЄВА стосовно подальшого розвитку прикордонного співробітництва, що були озвучені главами обох держав під час зустрічі у Глухові 17 вересня і Геленджику 4 жовтня, зазначили в МЗС.

Сторони узгодили рекомендації щодо розвитку прикордонних пунктів пропуску, синхронізації їх роботи і збільшення пропускної здатності. Під час консультацій розглянуто ряд заходів, спрямованих на спрощення процедури перетину українсько-російського державного кордону мешканцями прикордонних територій України та РФ, а також погоджено доцільність підписання міжурядової Угоди про взаємодію та обмін інформацією у сфері облаштування пунктів пропуску. Важливою складовою переговорів, з урахуванням чисельних звернень громадян обох держав, було питання проведення спільного моніторингу ключових пунктів пропуску на російсько-українському державному кордоні, підкреслили в МЗС.

За підсумками консультацій підписано двосторонній протокол і домовлено провести наступну зустріч у листопаді в Москві.