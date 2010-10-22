Табачник скасував наказ про платні послуги у ВНЗ та доручив підготувати новий

Міністр освіти та науки України Дмитро ТАБАЧНИК 21 жовтня підписав наказ №987, яким скасовано попередній щодо платних послуг у вишах, та доручив у тижневий термін підготувати новий документ на виконання рішення Кабінету міністрів від 12 жовтня.

Текст відповідного наказу "Про постанову Кабінету міністрів України від 12 жовтня 2010 р. №939 «Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів від 27 серпня 2010 р. № 796» розміщено на офіційному веб-порталі Міносвіти.

Таким чином, наказ Міністерства освіти і науки від 14 жовтня 2010 р. № 949 «Деякі питання виконання положень постанови Кабінету міністрів від 27 серпня 2010 р. № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності», визнано таким, що втратив чинність.

Натомість на виконання постанови Кабміну № 939 від 12 жовтня Д.ТАБАЧНИК доручив Департаменту економіки та фінансування у тижневий термін розробити та внести на затвердження проект нового наказу Міністерства освіти і науки.

Контроль за виконанням рішення покладено на заступника міністра Петра КУЛІКОВА.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня Кабінет міністрів України прийняв рішення змінити постанову про перелік платних послуг для студентів, вилучивши низку відповідних положень.

За словами голови Державного комітету з питань науки, інновацій та інформатизації Володимира СЕМИНОЖЕНКА, скасовані, зокрема, такі платні послуги, як перездача іспитів, користування інтернетом, а також фінансування лабораторних робіт.

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів 27 серпня ухвалив постанову № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності».

Згідно з документом, уряд, серед іншого, дозволив державним і комунальним вищим навчальним закладам брати зі студентів гроші за пропуски занять і проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання.

Також Кабмін дозволив брати гроші зі студентів, які планують перевестись з одного вищого навчального закладу до іншого.

Крім того, було вирішено, що ВНЗ має право брати гроші зі студентів за форму, якщо статутом навчального закладу передбачено носіння форменого одягу; за надання у користування документів з читальних залів понад установлені навчальними закладами строки; за доступ до Інтернету понад встановлені навчальним закладом строки тощо.

11 жовтня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловився категорично проти запровадження нових платних послуг для студентів і вимагав від М.АЗАРОВА переглянути відповідну урядову постанову.

В багатьох містах студенти провели акції протесту проти запровадження платних послуг у вишах.