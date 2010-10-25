Профспілки: введення відповідальності за зарплату в «конвертах» стане тиском на підприємців

Запровадження адміністративної відповідальності для найманих працівників за неінформування контролюючих органів про отримання зарплати «в конвертах» є спробою змусити підприємців виконувати будь-які побажання податкової адміністрації в питанні сплати податків до бюджету.

Про це кореспонденту УНІАН заявив голова Федерації профспілок працівників малого та середнього підприємництва України В’ячеслав РОЙ, коментуючи відповідну пропозицію першого заступника голови Державної податкової адміністрації Віктора ШЕЙБУТА, висловлену на засіданні розширеної колегії Генеральної прокуратури стосовно дотримання законодавства при виплаті заробітної плати та наповнення Пенсійного фонду.

«Це буде «гачок», на якому податкова триматиме практично кожного підприємця, - сказав В.РОЙ. – Співробітники податкової міліції легко «організують» кілька заяв працівників, що вони отримали неофіційну зарплату. Сьогодні змусити працівника так вчинити – дуже важко, бо хто з них хоче втрачати роботу. Та й з морально-етично боку це проблема, адже працівник, отримуючи роботу, погодився на «конверти». А ось загроза великого штрафу напевно змусить багатьох заяву написати. На цих заявах не буде дати. Потім підприємцю їх показують і пояснюють, що завтра ж дати буде поставлено і справі буде дано офіційний хід, якщо підприємець не згоден виконати вимоги чи побажання податкового інспектора».

В.РОЙ вважає, що втілення в життя пропозиції першого заступника голови ДПАУ не матиме хоч якогось помітного впливу на викорінення зарплат «у конвертах».

«Існування такого явища як зарплата «в конвертах» є прямим наслідком існування недосконалої, неефективної, неадекватної, такої, що не стимулює розвиток підприємництва, – термін можна вживати будь-який - системи оподаткування, - сказав В.РОЙ. – Відповідно, щоб позбутися цього явища, потрібно докорінно змінити податкове законодавство. Зокрема, ухвалити такий Податковий кодекс, який підприємці вітатимуть оплесками, а не проти якого кричатимуть «Ганьба!» на вуличних протестах. Крапка. Все інше, приміром, згадувана В.ШЕЙБУТОМ роз’яснювальна робота з найманими працівниками, що отримання зарплати «в конвертах» невигідно при нарахуванні пенсії, - має третьорядне значення, яке аж ніяк не вирішує проблему».

На думку В.РОЯ, можливе введення адміністративної відповідальності працівника за неінформування податкових органів про зарплату «в конвертах» спричинить серйозні негативні наслідки і для найманих працівників. «Маю на увазі зовсім не те, що працівника можуть оштрафувати, - пояснив він. – Я не беруся спрогнозувати, скількох людей буде звільнено тільки тому, що підприємець когось запідозрить у здатності на змову, як він це обов’язково розцінюватиме, з контролюючими органами проти нього. Загалом, йдеться про неминуче загальне погіршення стосунків між роботодавцем і працівником, які й так у нас далекі від соціальної гармонії».