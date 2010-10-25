«ОККО» допоможе придбати обладнання для експрес-тестів на ВІЛ-інфекцію

На початку жовтня цього року на запрошення Фонду «АНТИСНІД» президент «Концерну Галнафтогаз» (мережа АЗК «ОККО») Віталій Антонов взяв участь у зустрічі з колишнім президентом США Вільямом Джефферсоном Клінтоном. Під час зустрічі обговорювалися питання об’єднання зусиль людей доброї волі з усього світу для боротьби з «чумою XX століття». Фонд Вільяма Клінтона (William J. Clinton Foundation) та Фонд «АНТИСНІД» розпочали спільну програму, мета якої придбання для українських лікарень обладнання для швидкого тестування ВІЛ-інфекції.

«На жаль, ми дуже неуважно ставимося до статистики щодо СНІДу, – зазначив Віталій Антонов. – А статистика загрозлива. Сьогодні, за оцінками МОЗ в Україні, понад 160 тисяч осіб офіційно зареєстровані як ВІЛ-інфіковані. Натомість Всесвітня організація здоров`я стверджує, що в Україні є понад 360 тисяч ВІЛ-інфікованих. І лише близько 10% хворих на СНІД отримують необхідне лікування. До речі, Україна входить в п’ятірку у світі за темпами поширення СНІДу. А для правильного лікування необхідна швидка і якісна діагностика».

За офіційними даними сьогодні на планеті є понад 150 млн ВІЛ-інфікованих. Щороку СНІД забирає життя 5 млн осіб. За прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров’я та департаменту ООН із боротьби зі СНІДом, до кінця 2010 року в Україні чисельність ВІЛ-інфікованих становитиме 1,5 мільйона осіб. За кількістю ВІЛ-інфікованих в Україні лідирує Донецька область, далі йдуть Дніпропетровська та Одеська області, Крим та місто Київ. Жінки становлять одну третю ВІЛ-інфікованих в Україні.

Мережа заправних комплексів «ОККО» надала спільному проектові фондів Вільяма Клінтона та «АНТИСНІД» 1 млн 247 тисяч грн на придбання для українських лікарень обладнання для швидкого тестування на ВІЛ-інфекцію.