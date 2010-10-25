У Криму відкрили першу в Україні мережу соціальних аптек

У Криму відкрилася перша в Україні мережа соціальних аптек, де пільгові категорії громадян зможуть купувати ліки з 5-процентною знижкою, а ветерани, які брали участь у бойових діях, отримуватимуть медикаменти безкоштовно.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського уряду, у відкритті центральної аптеки нової мережі соціальних аптечних пунктів у Сімферополі взяв участь голова Ради міністрів АРК Василь ДЖАРТИ.

"Ми йшли до сьогоднішньої події більше напівроку. Ще у березні, тільки починаючи роботу в Раді міністрів, я прийняв рішення створити в Криму мережу соціальних аптек. У Сімферополі вже працюють соціальні аптечні пункти в 2-ій, 6-ій і 7-ій поліклініках. Аналогів цієї мережі в Україні немає. Вважаю, що це дуже потрібна справа для наших ветеранів", - сказав В. ДЖАРТИ журналістам.

За його словами, на перший етап створення мережі соціальних аптек з бюджету Криму були виділені 7,5 млн. грн. У аптеці, яка відкрилася сьогодні, представлено понад 4 тисяч найменувань ліків. Асортимент медикаментів підібраний з урахуванням потреб ветеранів і літніх людей.

В. ДЖАРТИ повідомив також, що до кінця року Рада міністрів Криму планує відкрити 30 соціальних аптек, аптечні пункти з'являться в кожному великому населеному пункті автономії.

Крім того, за його словами, наступним кроком, спрямованим на соціальний захист пільгових категорій громадян, стане створення мережі соціальних продуктових магазинів у Криму.