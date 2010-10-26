Євросоюз посилює боротьбу з нелегальними імігрантами

Євросоюз розгортає сили прикордонних груп швидкого реагування. Військовослужбовці патрулюватимуть кордон між Грецією та Туреччиною, повідомляє k2kapital.

Кількість нелегальних імігрантів, які намагаються проникнути в ЄС постійно зростає. Лише у першому півріччі цього року в ЄС незаконно намагались перебратися 41 тис. осіб.

Підрозділи сил швидкого реагування будуть задіяні вперше з моменту їх створення. А греко-турецький кордон вибрано тому, що, за статистикою, дві третини імігрантів намагаються проникнути на територію Євросоюзу, користуючись саме цей канал.