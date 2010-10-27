Кількість працівників у вересні виросла на 0,5%

В Україні розмір фонду оплати праці у вересні 2010 року склав 25,884 млрд. грн., у січні-вересні - 217,079 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За підсумками вересня кількість зайнятих громадян склала 10,713 млн. осіб, що на 0,5% більше, ніж в серпні. Зокрема, у вересні цей показник був найвищим у Києві (1,23 млн. осіб), Донецькій (1,146 млн.) і Дніпропетровській (929,2 тис.) областях, найнижчим - у Севастополі (85,4 тис.), Чернівецькій (139,1 тис.) і Тернопільській (181,7 тис.) областях.

Кількість працівників, які перебувають у відпустках без збереження заробітної плати, за підсумками вересня склала 40,1 тис. осіб, що на 26,6% менше, ніж у серпні. У режимі неповного робочого дня (тижні) з економічних причин у вересні працювали 466,6 тис. українців - на 12,1% менше, ніж у серпні.