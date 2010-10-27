Тігіпко заявляє про необхідність легалізувати «копанки»

Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО вважає, що необхідно легалізувати «копанки», щоби позбавити працюючих там гірників від напіврабського становища перед правоохоронними органами і бандитами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив вчора в Донецьку на прес-конференції.

«Моя позиція щодо "копанок" – потрібна легалізація, потрібні прості механізми, які дозволили б легалізувати це, інакше хлопці в погонах і бандити постійно на напіврабському становищі триматимуть там цих людей», - сказав С.ТІГІПКО.

Він підкреслив, що це єдине рішення даної проблеми нелегального видобутку вугілля. «Тільки легалізація, і не треба цього боятися», - підсумував віце-прем`єр-міністр.