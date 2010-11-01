В Україні не перевищено поріг захворюваності на грип і ГРВІ – МОЗ

В Україні епідемічна ситуація із захворюваністю на грип та гострі респіраторні інфекції залишається стабільною, показники захворюваності є нижчими за епідемічний поріг.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України з посиланням на інформацію Українського центру грипу та гострих респіраторних інфекцій.

Загалом минулого тижня в 10 контрольних містах зареєстровано 44 тис. 920 хворих на гострі респіраторні інфекції, госпіталізовано 471 особу (1,1% хворих). Серед госпіталізованих 87,0% становлять діти віком до 17 років.

На сьогодні не зареєстровано жодного летального випадку серед хворих у 10 контрольних містах, також наголосили в Українському центрі грипу та гострих респіраторних інфекцій.

За даними щотижневого електронного бюлетеня Всесвітньої організації охорони здоров’я (EuroFlu, 42 тиждень), активність грипу в Європейському регіоні продовжує перебувати на низькому рівні; реєструються спорадичні випадки виявлення вірусів грипу A(H3N2), пандемічного грипу А(H1N1) та грипу В. Наявні дані не дозволяють достовірно прогнозувати, який тип чи підтип вірусу домінуватиме в Європі у нинішньому сезоні, заявляють у МОЗ України.

Водночас, як прогнозують у Центрі грипу, упродовж наступних тижнів можливе незначне сезонне коливання показників захворюваності на гострі респіраторні інфекції, як в окремих регіонах, так і в цілому по Україні.