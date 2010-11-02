Підводний човен “Запоріжжя” увійде до бойового складу ВМС України

У травні 2011 року підводний човен "Запоріжжя" повинен увійти до бойового складу Військово-морських сил Збройних сил України.

Про це заявив начальник штабу - перший заступник командувача ВМС ВСУ контр-адмірал Юрій ІЛЬЇН в інтерв'ю телерадіокомпанії "Бриз", повідомили УНІАН в Департаменті преси і зв'язків із ЗМІ Міністерства оборони.

За його словами, у грудні поточного року почнуться швартові випробування підводного човна "Запоріжжя", а в травні 2011 року - ходові випробування, після яких підводний човен увійде до бойового складу Військово-морських сил ЗСУ.

***Підводний човен "Запоріжжя" був спущений на воду у Ленінграді в 1970 році. До 1990 року був у складі ВМФ СРСР. Україна отримала підводний човен у період розподілу Чорноморського флоту. Ремонт підводного човна "Запоріжжя" триває з 1991 року. На 18 лютого 2010 року субмарина була готова на 92%.