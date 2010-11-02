Королевська про споживчий кошик: у війну «краще годували німецьких військовополонених»

Народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА наполягає на щорічному оновленні споживчого кошику, оскільки у війну "краще годували німецьких військовополонених".

Про це голова комітету заявила УНІАН, коментуючи свій законопроект "Про внесення змін до Закону України "Про прожитковий мінімум" щодо формування споживчого кошику" (№7297).

Як сказала Н. КОРОЛЕВСЬКА, сьогоднішній споживчий кошик встановлений постановою Кабміну від 2000 року. Згідно з ним, українцям на день пропонують з'їсти близько 106 грамів хліба, 10 грамів макаронних виробів, 5 грамів гречки, половину яйця (для тих, хто працює), 250 грамів картоплі, 5,5 грамів сала і 25 грамів ковбаси. Як зазначила голова комітета ВР, під час Великої Вітчизняної Війни краще годували німецьких військовополонених. "Принизливий набір, що входить в споживчий кошик, - це ставлення влади до народу України, - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА. - Це не стандарти 21 століття - це стандарти військового часу. Очевидно, що їх необхідно міняти в терміновому порядку. Збереження старих стандартів - стимулювання бідності і стримуючий чинник на шляху соціально-економічного розвитку країни".

За словами Н. КОРОЛЕВСЬКОЇ, ключове завдання влади - створити самопідтримувальну систему, у якій населення заробляє досить грошей для життя, витрачає їх усередині країни, а за рахунок цього розвиваються виробництво, торгівля і сектор послуг.

За її словами, разом з Хелловіном закінчилося і основне шоу в країні - місцеві вибори. "Видовища закінчилися - треба дати хліба. Час звернути увагу на грандіозний обман в масштабах цілої країни - на чесність формування споживчого кошику і прожиткового мінімуму, - зазначила Н. КОРОЛЕВСЬКА. - Ми пропонуємо економічне вирішення політичного питання. Споживчий кошик, прожитковий мінімум і мінімальна зарплата не повинні формуватися за залишковим принципом після бюджетного дерибану. Необхідно показати конкретний набір товарів і послуг, який має бути здатний купити будь-який громадянин нашої країни".

У своєму законопроекті Н. КОРОЛЕВСЬКА пропонує щорічно оновлювати споживчий кошик і затверджувати його законом, закладати в список реальні потреби людини, враховуючи ліки і медичне обслуговування, розраховувати індекс споживчих витрат окремо для пенсіонерів та інших вікових груп, а також закладати в споживчий кошик "пакет розвитку" - витрати, спрямовані на освіту для дітей від 6 до 18 років.

"Ми повинні будувати суспільство споживання, а не суспільство виживання. Ключове завдання влади - створити систему, у якій населення заробляє досить грошей для життя, витрачає їх усередині країни, а за рахунок цього розвиваються виробництво, торгівля і сектор послуг", - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Довідка УНІАН. Згідно із Законом "Про прожитковий мінімум", споживчий кошик повинен визначатися не рідше за один раз на п'ять років. Прожитковий мінімум українця з 1 жовтня складає 861 грн. мінімальна зарплата в Україні - 907 грн. За оцінками експертів, реальна вартість споживчого кошику середнього українця 2009 року склала не менше 1600 грн. на місяць на одну працездатну людину.