Королевська про споживчий кошик: у війну «краще годували німецьких військовополонених»

17:33, 02 листопада 2010
Соцполітика
0

Народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА наполягає на щорічному оновленні споживчого кошику, оскільки у війну "краще годували німецьких військовополонених".

Про це голова комітету заявила УНІАН, коментуючи свій законопроект "Про внесення змін до Закону України "Про прожитковий мінімум" щодо формування споживчого кошику" (№7297).

Як сказала Н. КОРОЛЕВСЬКА, сьогоднішній споживчий кошик встановлений постановою Кабміну від 2000 року. Згідно з ним, українцям на день пропонують з'їсти близько 106 грамів хліба, 10 грамів макаронних виробів, 5 грамів гречки, половину яйця (для тих, хто працює), 250 грамів картоплі, 5,5 грамів сала і 25 грамів ковбаси. Як зазначила голова комітета ВР, під час Великої Вітчизняної Війни краще годували німецьких військовополонених. "Принизливий набір, що входить в споживчий кошик, - це ставлення влади до народу України, - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА. - Це не стандарти 21 століття - це стандарти військового часу. Очевидно, що їх необхідно міняти в терміновому порядку. Збереження старих стандартів - стимулювання бідності і стримуючий чинник на шляху соціально-економічного розвитку країни".

За словами Н. КОРОЛЕВСЬКОЇ, ключове завдання влади - створити самопідтримувальну систему, у якій населення заробляє досить грошей для життя, витрачає їх усередині країни, а за рахунок цього розвиваються виробництво, торгівля і сектор послуг.

За її словами, разом з Хелловіном закінчилося і основне шоу в країні - місцеві вибори. "Видовища закінчилися - треба дати хліба. Час звернути увагу на грандіозний обман в масштабах цілої країни - на чесність формування споживчого кошику і прожиткового мінімуму, - зазначила Н. КОРОЛЕВСЬКА. - Ми пропонуємо економічне вирішення політичного питання. Споживчий кошик, прожитковий мінімум і мінімальна зарплата не повинні формуватися за залишковим принципом після бюджетного дерибану. Необхідно показати конкретний набір товарів і послуг, який має бути здатний купити будь-який громадянин нашої країни".

У своєму законопроекті Н. КОРОЛЕВСЬКА пропонує щорічно оновлювати споживчий кошик і затверджувати його законом, закладати в список реальні потреби людини, враховуючи ліки і медичне обслуговування, розраховувати індекс споживчих витрат окремо для пенсіонерів та інших вікових груп, а також закладати в споживчий кошик "пакет розвитку" - витрати, спрямовані на освіту для дітей від 6 до 18 років.

"Ми повинні будувати суспільство споживання, а не суспільство виживання. Ключове завдання влади - створити систему, у якій населення заробляє досить грошей для життя, витрачає їх усередині країни, а за рахунок цього розвиваються виробництво, торгівля і сектор послуг", - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Довідка УНІАН. Згідно із Законом "Про прожитковий мінімум", споживчий кошик повинен визначатися не рідше за один раз на п'ять років. Прожитковий мінімум українця з 1 жовтня складає 861 грн. мінімальна зарплата в Україні - 907 грн. За оцінками експертів, реальна вартість споживчого кошику середнього українця 2009 року склала не менше 1600 грн. на місяць на одну працездатну людину.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter