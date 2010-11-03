Прожитковий мінімум у 2011 році збільшиться до 963 гривень

У 2011 році розмір прожиткового мінімуму буде збільшений до 963 грн. з 888 грн. у 2010 році.

Про це сьогодні на брифінгу журналістам повідомив міністр праці і соціальної політики Василь НАДРАГА.

Такий розмір прожиткового мінімуму буде передбачений у проекті бюджету наступного року, над яким працює уряд.

"У 2009 році прожитковий мінімум складав 675 грн., у 2010-м - 888 грн., у 2011-м прожитковий мінімум складатиме 963 грн.", - сказав В. НАДРАГА.