Прожитковий мінімум у 2011 році збільшиться до 963 гривень
12:23, 03 листопада 2010Соцполітика
5
У 2011 році розмір прожиткового мінімуму буде збільшений до 963 грн. з 888 грн. у 2010 році.
Про це сьогодні на брифінгу журналістам повідомив міністр праці і соціальної політики Василь НАДРАГА.
Такий розмір прожиткового мінімуму буде передбачений у проекті бюджету наступного року, над яким працює уряд.
"У 2009 році прожитковий мінімум складав 675 грн., у 2010-м - 888 грн., у 2011-м прожитковий мінімум складатиме 963 грн.", - сказав В. НАДРАГА.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter