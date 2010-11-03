Кількість звернень в Україні по субсидії за рік збільшилася у 5 разів

У поточному році з проханням надати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг в Україні звернулися 1 млн. 416 тис. осіб, що у 5,3 раза більше, ніж минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу журналістам повідомив міністр праці і соціальної політики Василь НАДРАГА.

"Це дає нам можливість сказати, що спрощення самої процедури отримання субсидій, а також зменшення оплати за комунальні платежі в доході сім'ї свідчить про те, що населення зрозуміло те, що запропонувала держава, і відповідним чином на цю тему відгукнулося", - сказав В. НАДРАГА.

Як уточнили УНІАН в прес-службі Мінпраці, на унй момент розглянуто понад половину звернень на отримання субсидій, і 54% звернень вже задовольнили.

За останніми даними відомства, в Україні отримують субсидії понад 600 тис. сімей.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, у січні-вересні поточного року жителям України були призначені субсидії на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 40,6 млн. грн., що на 6,1 млн. грн. менше, ніж за аналогічний період 2009 року.