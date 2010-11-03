У Росії регулюватимуть ціни на життєво необхідні ліки

Голова уряду РФ Володимир Путін поставив свій підпис під постановою "Про державне регулювання цін на лікарські препарати, включені у перелік життєво необхідних і найважливіших лікарських препаратів", повідомляє k2kapital.

Цим документом затверджуються правила державної реєстрації граничних відпускних цін виробників на лікарські препарати, включені у перелік життєво необхідних і найважливіших лікарських препаратів, правила ведення державного реєстру граничних відпускних цін виробників на такі лікарські препарати, а також правила встановлення граничних розмірів гуртових і граничних розмірів роздрібних надбавок до фактичних відпускних цін виробників.