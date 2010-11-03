В Україні найважливішим критерієм привабливості роботодавця залишається рівень зарплати - Ernst & Young

В Україні для кандидатів з досвідом роботи найважливішим критерієм привабливості роботодавця залишається рівень зарплати.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії «Ernst & Young» з посиланням на результати власного дослідження «Кращий працедавець серед кандидатів з досвідом роботи».

Кандидати з досвідом роботи роблять висновки про привабливість працедавця, виходячи з таких критеріїв: 68% кандидатів цікавить висока заробітна плата, 63% вивчають можливості для особового і професійного розвитку, 60% звертають увагу на позицію компанії на ринку, а 56% цікавляться перспективами кар`єрного росту.

Критерії привабливості роботодавця істотно не змінилися в порівнянні з докризовими часом. У 2006 році під час аналогічного дослідження респонденти називали подібні характеристики, що формують їх думку про привабливість роботодавця.

У дослідженні «Ернст Енд Янг», проведеному в липні-серпні 2010 року, взяли участь 1820 респондентів. Більше 50% опитаних були старші 26 років. Участь в дослідженні взяли представники середньої керівної ланки (43%), професійної ланки (42%) і керівництва (15). Серед респондентів 52,4% – представники чоловічої статі, 47,6% – жіночої.

Окрім критеріїв привабливості, в ході дослідження вивчалася думка кандидатів з досвідом роботи про кращих роботодавців України, а також джерела інформації, які ця група кандидатів використовує, щоби дізнатися більше про компанії, які цікавлять їх.

Згідно з результатами дослідження, всього респонденти назвали 1484 компанії, в яких вони хотіли б працювати.

На думку 33% опитаних, головним джерелом інформації про потенційних працедавців є веб-сайти з працевлаштування. З незначним відставанням були названі два наступні джерела інформації: родичі/друзі і ЗМІ – їх назвали по 30% респондентів. Крім того, кандидати з досвідом роботи відзначили, що часто знають про компанію, тому що працювали з нею як з партнером по бізнесу (26%).

За даними прес-служби, дослідження «Кращий роботодавець серед кандидатів з досвідом роботи за 2010 рік» проводилося шляхом онлайн-опитування, посилання на яке були розміщені на сайтах з працевлаштування і на веб-сторінці «Ернст енд Янг».