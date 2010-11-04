Новорічні подарунки подорожчають

Кондитери підвищили ціни на новорічні подарунки в поточному році.

Про це в коментарях УНІАН повідомили компанії - провідні виробники кондитерської продукції.

Виробники вже почали продаж новорічних наборів.

У корпорації Roshen повідомили, що подарунки вже надійшли у роздрібні мережі. "До минулого року ціна на подарунки виросла не вище за середньорічний рівень інфляції", - пояснили в компанії. Новорічна колекція Roshen для українського ринку складається з 18 видів подарунків вагою від 150 г до 1 кг

Корпорація "Бісквіт-шоколад" вже начала постачання новорічних подарунків у національні торговельні мережі. До розфасовки новорічних подарункових наборів компанія взялася на початку жовтня, і перші партії цієї продукції відправлені на експорт. На сьогодні компанія відвантажила 57,5 тис. подарунків, з яких майже 70% (38 тис. штук) отримали торговельні оператори США, Німеччини, Ізраїлю, Казахстану і Литви. Всього компанія підготувала до Нового року і Різдва 21 вид подарунків.

Як повідомили УНІАН в компанії "Бісквіт-шоколад", ціна на новорічні подарунки порівняно з минулим роком збільшилася на 10%. "За кількістю замовлень на подарунки, отриманих в жовтні, можна чекати їх продажу на рівні сезону 2009 року", - додали в компанії.

Директор з маркетингу кондитерської компанії "АВК" Олександр ЛАВРОВ повідомив, що компанія вже почала виробництво солодощів для новорічно-різдвяних подарунків. У роздрібній торгівлі вони будуть починаючи з перших чисел грудня. Цього року компанія пропонує колекцію з 10 солодких наборів. При цьому в компанії заявили, що вартість 1 кг солодощів у подарунку не змінилася, а якість цукерок підвищилася. "Цього року за ту ж ціну у вазі продукції ми покладемо в набори тільки кращі наші солодощі", - заявив О. ЛАВРОВ.

Компанія "КОНТІ" цього року пропонує 29 видів подарунків. У колекції- 2011 представлена продукція від подарунків вагою 150 г до великих (1300 г).

"Ціни на новорічні подарунки у порівнянні з минулим роком виросли, це пов'язано із загальною тенденцією збільшення вартості кондитерських виробів, що входять до складу подарунків (цьому передувало зростання світових цін на основні види кондитерської сировини) ", - заявили в компанії "КОНТІ". "Враховуючи активність попиту на новорічні подарунки минулого року, у поточному сезоні Група "КОНТІ" розширила асортиментну лінійку своєї новорічної колекції і планує збільшити обсяг виробництва цієї продукції", - додали в компанії.