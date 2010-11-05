Надходження до бюджету ПФУ зросли на 126%

За оперативними даними, в січні-жовтні 2010 року до бюджету Пенсійного фонду України з усіх ресурсів фінансування надійшло 152,465 млрд. грн., що на 31,526 млрд. грн., або на 126,1% більше, порівняно з аналогічним періодом 2009 року.

Про це повідомляється на офіційному сайті ПФУ.

Зокрема, власні надходження становили 95,567 млрд. грн., що становить 97,7% планових показників. У січні-жовтні ц.р. надходження власних доходів збільшилися на 14,342 млрд. грн., або на 117,7%.

Витрати на виплату пенсій за звітний період становили 158,064 млрд. грн.