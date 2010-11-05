Уряд повинен переглянути соціальні стандарти - голова НФПУ

Голова Національного форуму профспілок України Мирослав ЯКІБЧУК вважає, що уряд повинен переглянути соціальні стандарти, оскільки встановлений нині прожитковий мінімум на рівні 907 грн. не дозволяє громадянину забезпечити гідне життя.

Про це М.ЯКІБЧУК заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН за результатами соціального експерименту "Життя на прожитковий мінімум".

"Прожитковий мінімум повинен бути 2356 грн., який може гарантувати нормальне життя людини в Україні", - сказав М.ЯКІБЧУК.

За його словами, нинішній рівень прожиткового мінімуму призведе до подальшого збідніння українських громадян. "Наша мета - переглянути споживчий кошик, прожитковий мінімум і мінімальну заробітну плату. Ми повинні боротися за якісне життя людей, а уряд повинен ставити реальні цілі не за рахунок людей, а за рахунок перерозподілу доходів в суспільстві. У нас сьогодні є дуже багаті люди, а всі інші - бідні. І прірва між ними дуже величезна", - додав голова НФПУ.

"Прожити один місяць на 907 грн. можна, але дуже важко. Цих коштів вистачило, аби сплачувати житлово-комунальні послуги та транспортні видатки. Доводилося економити на харчуванні. Але для мене це був один місяць. Мені шкода тих, кого життєві обставини змушують жити в такій скруті. Я все-таки маю надію, що політики подивляться з вікон своїх апартаментів і "Лексусів", поглянуть на свій народ і зрозуміють, скільки біди накоїли", - сказала учасниця експерименту, журналіст із Сум Євгенія СУЯРКО, якій вистачило прожиткового мінімуму на 26 днів.

Інший учасник експерименту, профспілковий діяч Сергій ЧИЖОВ (Запоріжжя) зміг прожити на 907 грн. 25 днів. "Мені цікаво було б подивитися, як проживуть члени уряду на встановлений ними ж мінімум", - зазначив він.

У свою чергу М.ЯКІБЧУК, посилаючись на дані офіційної статистики, повідомив, що в Україні громадян, які живуть на суму прожиткового мінімуму, понад 2 мільйони. "Але в реальності таких людей набагато більше, адже не всі проходять офіційну реєстрацію", - додав голова НФПУ.