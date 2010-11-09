Місія МВФ обговорила з профспілками заходи для забезпечення стабільності пенсійної системи

Місія Міжнародного валютного фонду, що знаходиться в Києві в рамках першого перегляду програми stand-by, 8 листопада провела зустріч з представниками Федерації профспілок України, Конфедерації незалежних профспілок і Всеукраїнського об`єднання солідарності трудящих.

Про це повідомляється на сайті МВФ.

"Ми провели конструктивний обмін думками з представниками профспілок. Ми погодилися на важливість створення умов для стабільного економічного зростання і створення робочих місць з метою поліпшення життя українського народу. Ми детально обговорили необхідність вжиття заходів для забезпечення довгострокової стабільності пенсійної системи через параметричні реформи і зусилля з боротьби з неформальною економікою», - сказав глава місії в Україні Танос АРВАНІТІС за підсумками засідання.

За його словами, також під час обговорення сторони домовилися про важливість посилення бюджетної політики, що також захищає найуразливіші верстви населення.

Як повідомлялося, місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) під керівництвом Таноса АРВАНІТІСА знаходиться в Україні для проведення дискусії щодо першого кредиту stand-by, схваленого в липні цього року.

Нагадаємо, виділення було схвалене Фондом 29 липня 2010 року для 10 млрд. SDR (близько 15,8 млрд. дол.) на підтримку програми влади з економічної перебудови і реформ.

Термін дії програми становить 2,5 роки. Кошти передбачається залучити під ставку 3,5% річних.

Україна одержала перший транш нового кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд. дол. Другий транш кредиту очікується в грудні, проте для цього необхідно виконати всі параметри програми співпраці з МВФ.