Добкін: Україна може запровадити спецкартки, які максимально спростять перетин кордону

Україна як експеримент пропонуватиме жителям прикордонних територій спеціальні картки, які дозволять за лічені секунди за допомогою спеціального обладнання ідентифікувати особу, повідомив в ефірі програми обласного радіо «Зворотній зв`язок» голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН..

Як повідомили УНІАН у прес-службі ОДА, за словами М.ДОБКІНА, у Харківській області з 11 по 14 листопада відбудуться спеціальні навчання, де будуть присутні керівники прикордонних служб України і Російської Федерації. “Якщо проект зі спрощення процедури переходу кордону буде схвалений обома державами, то його конкретна реалізація розпочнеться в Харківській області”, - сказав М.ДОБКІН.

«Сьогодні фахівці, у тому числі й керівники регіональних митниць та прикордонних структур, говорять про те, що задіяти сучасні технології означає істотно полегшити людям життя. Іноді навіть не потрібно великої кількості прикордонників, якщо є камера і пристрій, що зчитує картку», - зазначив губернатор.