МОП: середній рівень безробіття в світі 7,8%

У світі протягом найближчого десятиліття потрібно буде щорічно створювати 44 млн. нових робочих місць для збереження нинішнього рівня зайнятості, повідомляє ПРАЙМ-ТАСС. Про це йдеться у звіті, оприлюдненому Міжнародною організацією праці (МОП). При цьому одним лише країнам, що входять до Групи двадцяти, доведеться створювати по 21 млн. нових робочих місць в рік.

Як підкреслюється в документі, рівень безробіття в 20 країнах, що володіють найбільшими економіками на планеті, коливається від 5 до 25% при середньому показнику в 7,8%.

При цьому в особливо складній ситуації знаходиться в цих державах молодь. І хоча ситуація дещо покращилася за перші шість місяців поточного року, 16-20% молодих людей не можуть знайти роботу, наголошується в доповіді МОП.

Згідно з останніми даними організації, загальна кількість безробітних в світі складає близько 210 млн. чоловік, що є "досі не баченою цифрою, на 30 млн. чоловік перевищує кількість безробітних напередодні кризи, в 2007 році". За цей період на 4% зменшився розмір реальної заробітної плати.