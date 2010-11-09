Українці мають намір витратити на новорічні свята до 3 тис. грн. – опитування

Українці мають намір збільшити витрати на новорічні свята на 19% - з 2,5 тис. грн. у 2009 році до 2,970 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, такі результати дослідження компанії "Делойт" озвучив сьогодні журналістам партнер "Делойт" Григорій ПАВЛОЦЬКИЙ.

За його словами, очікують, що витрати європейців на новорічні свята знизяться в середньому на 2,5%. При цьому збільшувати витрати на свята мають намір жителі України і Росії (на 7,3%). Проте загальна сума планованих витрат на свята (280 євро) залишається меншою, порівняно з європейськими країнами: у Великобританії 750 євро, Ірландії - 1020 євро, Греції - 410 євро, Польщі - 445 євро, Росії - 385 євро.

Згідно з дослідженням, із загальної суми близько половини (1590 грн.) українці мають намір витратити на подарунки, новорічний стіл обійдеться в середньому у 955 грн., розваги - 424 грн.

При цьому витрати на подарунки виростуть на 30% порівняно з 2009 роком, на новорічний стіл - на 9%, на розваги - на 5%.Експерти компанії пов'язують плановане збільшення витрат на новорічні свята із зростанням прибутків населення (так відповіли 55% опитаних), бажанням насолоджуватися життям і не думати про кризу (42% опитаних) і появою на ринку новинок (26%), а також інфляцією.

Серед найочікуваніших подарунків на свята для українців - подорожі (53%), гроші (52%), електроніка для дому (51%). При цьому у європейських країнах перші позиції утримують подарункові сертифікати, книги, гроші, одяг і взуття.

Проте дарувати українці, як і європейці, планують косметику і парфюмерію (55%). У трійці планованих подарунків також шоколадні цукерки (46%) і ювелірні вироби/годинники (42%).

Дослідження показало, що більшість опитаних планують визначитися з подарунками за допомогою Інтернету і соціальних мереж, а зробити покупку - у магазинах.

При цьому основна маса українців планує купувати корисні і недорогі подарунки, купувати продукти і подарунки на розпродажах, а також робити колективні подарунки.

Під час дослідження планів українських і європейських споживачів щодо покупок в сезон новорічних і різдвяних свят 2010-2011 р. було опитано 20 655 представників 19 країн Західної і Східної Європи.

***Опитування проводили протягом двох останніх тижнів вересня методом інтернет-анкетування. У дослідженні від України взяли участь понад 700 осіб у віці від 18 до 65 років. 80% респондентів - жителі Харкова (23%), Києва (20%), Львова (8%), Одеси (8%), Миколаєва (7%) Дніпропетровська (6%), Донецька (4%) і Сум (4%).