Мінімальна зарплата в Україні має бути не менше 45% від середньої - профспілки

Рівень мінімальної заробітної плати має бути не менше 45% від середньої зарплати в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова федерації профспілок України Василь ХАРА сьогодні під час підписання Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових угод в Україні на 2010-2012 роки між урядом, працедавцями і профспілками.

"Поставлено завдання, щоб мінімальна заробітна плата найближчим часом складала, як це в Європейському Союзі, - не менше 45% від середньої заробітної плати по країні", - сказав В. ХАРА.

Він зазначив, що відповідне положення внесене до Генеральної угоди щодо реалізації соціально-економічної політики в Україні.

Він сказав, що на сьогодні показник заробітної плати на рівні 45% від середньої по Україні повинен складати 1063 грн. Але нині мінімальна зарплата в Україні складає 888 грн.