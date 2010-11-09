Збільшення пенсійного віку у Франції визнали таким, що відповідає Конституції

Конституційна рада Франції визнала таким, що відповідає Основному Закону, положення ініційованої Президентом Республіки Ніколя САРКОЗІ пенсійної реформи, яка, зокрема, передбачає збільшення з 60 до 62 років віку виходу на пенсію.

Цю постанову КС Франції виніс сьогодні, 9 листопада, повідомляє радіостанція RTL.

Як прогнозується, глава держави може підписати законопроект про пенсійну реформу вже завтра.

Як повідомлялося, пенсійна реформа Н.САРКОЗІ, також схвалена обома палатами французького парламенту – Національною асамблеєю і Сенатом – передбачає ряд непопулярних заходів, зокрема, підвищення віку виходу на пенсію з 60 до 62 років, а також збільшення на півтора року обов'язкового пенсійного стажу.

Ухвалення пенсійної реформи викликало масштабні протести по всій країні.