В Херсонській області відкрили ізолятор європейського зразка

В райцентрі Берислав Херсонської області відкрито ізолятор тимчасового тримання, який відповідає сучасним європейським вимогам.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Центрі громадських зв’язків УМВСУ в Херсонській області, відкриття відбулося учора в рамках проведення спільної колегії УМВСУ в Херсонській області і Херсонській облдержадміністрації.

Ізолятор тимчасового тримання Бориславського райвідділу міліції припинив своє функціонування ще у 2005 році. Його приміщення не відповідали міжнародним нормам та потребували капітального ремонту. Закриття ізолятора створювало багато незручностей і для конвойних підрозділів, яким доводилося возити арештованих за десятки кілометрів до інших районів, і для оперативників, і для слідчих.

Відкриття ізолятора стало можливим завдяки сприянню міністра внутрішніх справ Анатолія МОГИЛЬОВА, після приїзду якого на Херсонщину було виділено 2 млн. грн. на добудову спецустанови, йдеться у повідомленні.

Наразі ІТТ відповідає міжнародним нормам і стандартам. “Камери ізолятора схожі на комфортабельні квартири з усіма зручностями. Арештовані можуть відпочивати на зручних ліжках з новою постільною білизною, а харчуватися будуть наче вдома: тричі на день. А за потреби їм навіть можуть видати новий чистий одяг та взуття. У камері є опалення, гаряча і холодна вода, санвузол, шафи, куди можна покласти речі та продукти. У камерах стало більше світла, тому що збільшили вікна. Вечорами арештовані можуть читати книги та журнали. За таких умов ізолятор Бериславського РВ, який розрахований на 30 місць, з повним правом можна назвати елітарним”, - зазначають правоохоронці.

За словами начальника УМВС Валерія ЛІТВІНА, уже найближчим часом у містах Херсон та Гола Пристань також будуть відкриті ізолятори тимчасового тримання, які відповідатимуть європейським стандартам. На відбудову ізолятора в Херсоні необхідно 13 млн. грн., додав він.