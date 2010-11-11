Сьогодні в Києві студенти проведуть марш проти комерціалізації освіти

Сьогодні, 11 листопада, студенти вийдуть на акцію за доступну і якісну освіту.

Як повідомили УНІАН організатори акції, студенти висловлять протест проти спроб комерціалізації освіти, а також висунуть цілу низку вимог.

Демонстрація в Києві почнеться о 16:00 з пл. Перемоги, звідки студенти пройдуть маршем до Міністерства освіти та науки України.

Організаторами акції в Києві виступили Незалежна студентська профспілка “Пряма дія” та Київський осередок Всеукраїнської молодіжної організації "Фундація регіональних ініціатив" (ФРІ).

За їх інформацією, акція солідарності за участі інших студентських та молодіжних організацій відубеться у Хмельницькому та планується у Львові, Ужгороді та Сімферополі. Про солідарність з акцією заявила молодь Кіровограда, Донецька, Івано-Франківська, Житомира, Дніпропетровська, Рівне, Дубно, Кам`янець-Подільська, Одеси, Харкова та Вінниці.

Організатори акції нагадують, що «студентські протести проти платних послуг на початку жовтня зібрали по всій країні більше 20 тис. студентів. У 14 містах відбулися широкомасштабні акції. Студенти піднялись спілно проти соціальних утисків з боку влади. І вперше з 2004 року така кількість людей безкоштовно вийшла на вулиці відстоювати свої права. Студенти відчули свою силу, а влада відверто злякалася».